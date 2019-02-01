Jandarma ekipleri tarafından ölmek üzereyken bulundu

Bilecik'te devriye görevi yürüten jandarma ekiplerince yol kenarında ölmek üzerineyken bulunan yavru atmaca, tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, Küçükyenice Köyü'nden Gemici Köyü'ne seyir halindeyken yerde uçmaya mecali olmayan yavru bir atmacaya rastladılar. Açlıktan bitkin düştüğü öğrenilen yavru atmaca jandarma ekipleri tarafından ilçeye getirildi. Burada bir veterinere götürülen yavru atmacanın hem karnı doyuruldu, hem de tedavi altına alındı. Yavru atmacanın tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA