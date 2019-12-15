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Jandarma ekiplerinden bandrolsüz içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve daha sonra durdurulan bir araç içerisinden bandrolsüz içkiler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden bandrolsüz içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve daha sonra durdurulan bir araç içerisinden bandrolsüz içkiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde araç takibe alındı. Bir süre takip edilen araç, Köristan mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 93 kutu bandrolsüz kaçak içki ile 4 adet bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken konuyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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