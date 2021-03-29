Jandarma ekiplerinden yaralı kartala yardım eli

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yaralı kartal bulundu. Yırtıcı kuşlardan olan ve kolay kolay görülmeyen kartal, ilgi odağı oldu. Jandarma ekiplerinin devriye sırasında bulduğu hayvan, tedavi altına alındı.

DEVRİYE GEZERKEN BULDULAR

Olay, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçakiraz beldesinde devriyedeyken yaşandı. Uçamayan yaralı kartalı fark eden ekipler, hemen duruma el koydu. Yaralanan hayvanın henüz yavru olduğu anlaşıldı. Ekipler yaralı kartalı Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kartal yavrusunun, iyileştikten sonra doğaya salınacağı belirtildi.