Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu

Bolu'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bolu Dağı mevki'inde yapılan operasyonda extacy ve metamfetamin maddeleri ile yakalanan 3 şahıstan 2'si serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'ya bir araç içinde uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat aldı. Gelen bilgileri değerlendiren Jandarma ekipleri, Bolu Dağı Karayolları alt geçidinde aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda araç içinde 197 adet extacy hap ve 20 gr metamfetamin maddesi yakaladı. Araç içinde bulunan 3 şahıs gözaltına alınarak Jandarma Karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2 tanesi çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA