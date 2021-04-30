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  3. Jandarma evinin bahçesine kenevir eken şahsı yakaladı!

Jandarma evinin bahçesine kenevir eken şahsı yakaladı!

Jandarma tarafından Adıyaman'da, evinin bahçesinde kenevir bitkisi eken şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma evinin bahçesine kenevir eken şahsı yakaladı!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Taşpınar köyünün Vartana Mezrasında M.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alması üzerine operasyon düzenlemişti. M.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde yapılan aramada 242 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiş ve şahıs burada gözaltına alınmıştı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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