Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Siirt'te

SİİRT'teki birliklerde denetlemede bulunmak üzere kente gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'teki askeri birliklerde denetleme yapmak üzere dün akşam saatlerinde kente geldi. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Orgeneral Çetin'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, yer aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Çetin, daha sonra Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

FOTOĞRAFLI

DHA