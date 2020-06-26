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Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar verildi

15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin süren davada 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası verildi.

 Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak ağır yaralayan ve koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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