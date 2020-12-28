Jandarma Genel Komutanlığı memur, personel alımı başvuru formu | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı memur ve personel alımı için şartlar belli oldu. Yayımlanan ilanlara göre 9 sözleşmeli personel ve 32 memur alımı yapılacak. Farklı kadrolarda yapılacak alımlar için KPSS puanı ve en az lise mezunu olmak gerekiyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı memur, personel alımına kimler başvuru yapabilecek? Nasıl Başvuru Yapılacak? İşte ilan hakkında detaylar.

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

Alımlar aşağıdaki kadrolarda yapılacak;

Devlet Memuru alımları yapılacak iller: Nevşehir, Ankara, Diyarbakır, Ankara, Van, Muğla, İzmir, Erzurumi Antalya, Gümüşhane, Konya, Şırnak

2 Veteriner,

2 Avukat,

8 Psikolog,

16 Uzman,

1 Tahmil Tahliye Memuru,

3 İstatistikçi,

Sözleşmeli Personel Alımları için alım yapılacak iller: Denizli, Nevşehir, Bilecik, İzmir, Ankara, Bursa

1 Fizyoterapist,

1 Veteriner Hekim,

2 Diyetisyen,

1 Mühendis,

1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

1 Kütüphaneci,

1 Mütercim-Tercüman (Arapça),

1 Mütercim-Tercüman (Rusça),

YDS puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş sene içinde YDS’ye girmek ve puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak gerekiyor.

JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Memur alımı için başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 15 Ocak 2021 saat 17.00'da sonra erecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar daha sonra ayrıca duyurulacak.

Birden fazla il bulunan unvanlar için Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına çağrılan adaylara, sınav öncesinde "Tercih Öncelikleri Çizelgesi" dağıtılacak ve il tercihleri alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı için başvurular internet ortamında yapılacak. Sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e- Devlet kapısı üzerinden yapılacak. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.),

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "bölüm adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.],

KPSS sınav bilgilerinin "ÖSYM'den Sorgula" ile yüklenmesi,

Erkek adaylar için Askerlik durumunun girilmesi,

Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ''Yaş

Düzeltme Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından "ÖSYM'den Al" veya "Belgeye Dayalı" olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],

(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların "Diğer Bilgi/Belgelerim" kısmında yer alan ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

(11) Tablo-1'deki niteliklere ilişkin belgelerin "Diğer Bilgi/Belgelerim" kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ''Başvurularım'' kısmından ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmı seçilerek ''2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı

Açıktan Devlet Memuru Temini" sınavına ''Başvuru Yap'' butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. ''Başvuru Yap'' butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğu işaretlenerek ''Devam Et'' butonuna basılacaktır. ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ''Devam Et'' butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ''2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini" başvurusunda tercih yapılabilecektir. Daha sonra ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. "Başvuruyu Tamamla" butonuna basıldıktan sonra ekrana "Aday Bilgi Formu" gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek "PDF" olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı iki nüsha olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Avukat unvanı için Avukatlık Ruhsatnamesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (İçerik itibari ile istenilen belgeler haricinde belge yükleyen adaylar, sınava çağırılsa dahi hangi aşamada olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.)

JANDARMA MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Memur alımlarında şartlar şöyle sıralandı;

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo- 1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

k. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Temin edilecek açıktan devlet memur adaylarına ait tüm unvanlar için başvuruya esas alınarak yapılacak (İstenilen öğrenim durumuna göre 2020 KPSS sınav puanı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya "Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma" duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan yayımlanacak.