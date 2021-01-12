Jandarma Genel Komutanlığı uzman memur maaşları? Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur maaşları ne kadar?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak sivil memur alımları öncesi araştırılan memur maaşları hakkında tüm detaylar haberimizde...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan alımlar bu yıl Ocak, Şubat ayları arasında yapılması bekleniyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Jandarma bünyesinde sivil olarak çalışan sivil memurlar, 3500-4000-5000 civarında kadrolara göre ücret almaktadır.

JANDARMA MEMUR ALIMI AÇIK KADROLAR

Fizyoterapist,

Diğer Teknik Hizmet Personeli

Veteriner Hekim

Diyetisyen

Mühendis

Kütüphaneci,

Biyolog

Mütercim

Büro personeli

VHKİ

Dizgi Operatörü

Tekniker

Destek Personeli

Garson

Bulaşıkçı

Hizmetli.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma sivil memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde :

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

- Müracaat tarihi (internetten yapılan başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

- Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

- Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak

- Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak

- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak en az 60 puan almış olmak.

Not: Daha önce yayımlanan ilanda KPSS puan sınırı yoktu.