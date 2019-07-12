Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 46'sı muvazzaf 49 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine, örgüt ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen ile 48 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüphelilerden 46'sının hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.

DHA