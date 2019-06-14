Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşu törenle kutlandı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Balmumcu Jandarma Sosyal Tesislerinde, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180. Yıl dönümü nedeniyle yemekli program düzenlendi. Programa, 1. Ordu komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki envanterlerin sergilendiği kısmı inceledikten sonra törenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Teşkilatının tarihçesini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu yaptığı açılış konuşmasında, "18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya siyaset sahnesinin değişmeye başlamasıyla birlikte ülke içerisinde görev yapmaya başlayan jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana, milletimizin huzuru, ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli vazifeler icra etmiştir" dedi.

JANDARMAMIZ BULUNDUĞU YERİN TEMİNATI OLARAK ÇALIŞIYOR

Ali Yerlikaya da, " Suriye'nin kuzeyinde, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da oluşturulan o terör koridorunda, biliyorsunuz iki harekat yapıldı. Fırat Kalkanı harekatında ben Gaziantep valisiydim. O harekat başarı ile neticelendikten sonra Gaziantep Valiliği olarak hükümetimiz bize, orada hayatın normalleşmesi, insanların yaşamlarının ihyasıyla ilgili görev verdi. Orada asayiş hizmetlerini biz jandarmamızla temin ettik. Dilini dahi bilmediğimiz insanların çok kısa zaman içerisinde güvenini kazandık. Onların içerisinden seçilen ve eğitilen, jandarmamız ve emniyetimizle beraber eğitilen o yörenin evlatlarını, iç güvenlik hizmetlerinde çalıştırırken, jandarmamız ve emniyetimiz onlara rehberlik ve danışmanlık yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor. Hatta 1 taburumuz birkaç gün evvel El Bab'dan geldi. 6 ay orada yüzünün akıyla görev yaptı ve tekrar başarıyla buraya geldi. İster terörle mücadele olsun, ister trafik, ister uyuşturucu ile mücadele olsun, hırsızlığın her türlüsü, asayişle ilgili hizmetlerin tamamında jandarmamız bulunduğu yerin teminatı olarak çalışıyor" İfadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından Emekli Tümgeneral Osman Çitim'e, Jandarma Teşkilatına verdiği uzun emeklerden dolayı plaket takdim etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü kapsamında "Jandarma" konulu düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında derece girenlere ödülünü Yerlikaya verdi. Şiir dalında, Silivri İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Münevver Bolat birinci, Şile 75'inci Yıl Ortaokulu'ndan Sena Nur Soysal ikinci, Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu'ndan Nil Filiz Kavcı üçüncü oldu. Kompozisyon dalında, Sarıyer Ayazağa Anadolu Lisesi'nden Sebiha Nur Önal birinci, Pendik Özel Pendik Biltek Anadolu Lisesi'nden Aleyna Keskin ikinci, Silivri Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yunus Emre Çelik üçüncü oldu. Resim kategorisinde ise birinci, Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İpek Karataş olurken, Sarıyer Özel Mürüvvet Evyap İlkokulu'ndan Nil Yüzseven ikinci, Silivri Kavaklı Ortaokulu'ndan Kumsal Söken üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödül takdiminin ardından mehteran takımının gösterisi ile program devam etti.

(FOTOĞRAF)

DHA