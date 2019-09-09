Jandarma, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından helikopter ile havadan destek verilerek gerçekleştirilen denetimde, 7 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 TL para cezası kesildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kirazlı, Güzelyalı, Bayramiç-Çan Yolu girişi ve Ezine-Bayramiç yol kontrol noktasında helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Denetimde, Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme yapan, uygunsuz şerit değiştiren ağır taşıtlar, makas atan, hatalı sollama, yakın takip, karayolunda duraklama ve park eden araçlar tespit edilerek, kontrol nektalarındaki ekiplere bildirildi.

184 aracın denetlendiği uygulamada 7 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne toplam 6 bin 158 TL para cezası uygulandı.

Jandarma denetin sırasında sürücüleri, emniyetli sürüş için mola vermenin önemini anlatarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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DHA