Jandarma ile hırsızlık zanlıları arasında kovalamaca

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar çiftliğinden hırsızlık yapan ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheliden 1'i yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor,

Olay, Hendek ilçesi Lütfiyeköşk Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar çiftliğinden çıkan 07 YKY 42 plakalı otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç ve içerisinde bulunan H.H. isimli şüpheli yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan ve kimlikleri tespit edilen R.D. ve K.T.'nin ormanlık alana kaçtığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tekrardan şüphelilerin peşine düştü. Ekipler ormanlık alana kaçan şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Aracın içerisinde yapılan kontrolde muhtelif hurda parçaları ele geçirildi. Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA