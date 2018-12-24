Jandarma izinsiz kazıyı havadan belirledi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan izinsiz kazı, jandarma ekiplerince uçangöz kullanılarak havadan tespit edildi. Alınan bilgiye göre,...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan izinsiz kazı, jandarma ekiplerince uçangöz kullanılarak havadan tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan köyü mevkisindeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine operasyon başlattı.
Bölgeyi uzaktan kontrol ederek suçu tespit etmek için uçangöz kullananan jandarma, havadan elede edilen görüntüler üzerine şüpheli A.Ç'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, 2 metal arama dedektörü, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 kazı malzemesi, 2 define aramada kullanılan bakır çubuk ve 2 el feneri ele geçirildi.
İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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