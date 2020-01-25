Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi

EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Valiliği Roman Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşları ziyaret etti.

Jandarma ekipleri sorumluluk alanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak, kahvehane ve evlerde bilgilendirme yaptı.

Okula devamsızlığı olan öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak amacıyla evlerde ailelerle görüşüp mevzuat hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, kahvehanelerde kadına şiddet olaylarının engellenmesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.





Kaynak: AA