Jandarma römorkları tek tek buluyor

Düzce'de son günlerde meydana gelen römork hırsızlıklarının ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp römorkları tek tek bulurken, römorkları alan kişilerin de bulunması için çalışma başlattı.

Düzce'de son dönemde üst üste gelen römork hırsızlıkları nedeniyle tedirgin olan vatandaşların imdadına jandarma yetişti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı. 10 Ocak 2020 tarihinde fındık bahçesinde bulunan römorkunu bulamayan Ö.B. isimli şahıs durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan titiz çalışma sonrasında jandarma ekipleri kamera incelemelerinin ardından köyde gezdiği tespit edilen minibüsün kullanıcısı ve kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda çalınan römorkların sanayide bir dükkana para karşılığı satıldığı anlaşıldı. Çalınan römork sanayi çarşısında bulunurken soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İHA