Jandarma servis araçlarını denetledi

Zonguldak'ta 11 Eylül günü yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçları da trafiğe katılacak. Bu sebeple jandarma ekipleri okul öncesi denetimlere başladı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Okul taşıtları da trafiğe katılacak. Bu sebeple trafik yoğunluğu önemli derecede artış gösterecek. Okul çağındaki çocukların okula gidip gelirken huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetleri denetimlerinin aralıksız olarak sürdürülmesi konusunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki "Önce Yaya" ortak kuruluşlar koordinesinde Okul Servis Araç şoför ve çalışanlarına yönelik gerekli bilgilendirme seminerlerine devam ediliyor. Okulların 11 Eylül 2023 tarihinde açılması sebebiyle Okul Servis Aracı denetimlerine başlanıldı. Denetimlere eğitim öğretim yılı sonuna kadar denetimsiz hiçbir okul servis aracı kalmayacağı, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri ile birlikte titizlikle devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)