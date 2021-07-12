Jandarma Subay maaşları 2021 | Subaylar ne kadar maaş alıyor 2021?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma, subay ve astsubay adayı 912 öğrenci alacak. Başvurular 12 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Jandarma Teşkilatı'nda muvazzaf subay ve astsubay olarak görev almak isteyenler, Subaylar ne kadar maaş alıyor 2021? Jandarma subay maaşları 2021 ne kadar? şeklinde soruları aratıyor. Bizler de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

JANDARMA SUBAY MAAŞLARI 2021 NE KADAR?

Jandarma muvazzaf subay - astsubay öğrenci alımı başvuruları öncesi binlerce kişi subayların maaş aralıklarını öğrenmek istiyor.

SUBAYLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR 2021?

2021'den itibaren jandarma subay maaşları en düşük 6 bin TL civarındadır. Ancak maaşlar göreve ve görev süresine göre değişkenlik göstermektedir.

Ayrıca göreve yeni başlayan subayın maaşı ile kıdemli subayların maaşları arasında da farklılık vardır. Subay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre değişir. Terör bölgesine çalışan jandarma subaylara terör tazminatı da ödenir.

Öte yandan jandarma subay maaşlarını evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör de etkiler.

2021 SUBAY ALIMI SINAV AŞAMALARI NASIL?

1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü),

3) Fiziki yeterlilik testi,

4) Mülakat,

5) Kılavuzda belirlenen sınıflarda uygulama sınavları,

6) Sağlık raporu,

7) Güvenlik soruşturması işlemleri

SUBAY NE İŞ YAPAR?

Er, erbaş ve astsubayları yönlendirir,

Muharebe görevlerine katılır ve yönetir,

Birliğine bağlı olan araçları yönlendirir,

Düşmanın kara, deniz ya da hava taşıtlarıyla mücadele eder,

Birlik içerisinde iletişimi sağlar ve astlarını bilgilendirir ya da üstlerine bilgi verir,

Nöbet hizmetlerini düzenleyip yerleşke ya da icra edilen görev boyunca bulunulan yerin güvenliğini sağlar,

Araç, gereç ya da silahların her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar.