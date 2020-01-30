Jandarma Susurluk’ta bir araca operasyon düzenledi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri bir araca operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde, kaçak içki ve silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Susurluk ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen E.T., E.U. ve V.K. isimli şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramada; 5 gram skunk, 2 litre kaçak sahte içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İHA