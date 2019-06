Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü Mersin’de kutlandı

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlamalarda, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Hasan Basri Uçar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından Kültür Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, Jandarma Genel Komutanlığı'nın tanıtım videosu izlendi. Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, jandarmanın 1939 yılından bugüne 180 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Su, "Jandarma Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne kadar kendini sürekli geliştirerek, yenileyerek bugünlere gelmiştir. Bugün sahip olduğu araç, gereç, malzemelerle, sahip olduğu donanımlı personelle gerçekten ülkemiz genelinde, ilimiz özelinde emniyet ve asayiş hizmetlerinde vatandaşlarımızın arzu ettiği şekilde büyük bir fedakarlıkla vatandaşlarımızın can, mal güvenliği, ırz, namus güvenliği için her türlü fedakarlığı ortaya koyarak görevini başarıyla icra etmektedir. Bu çerçevede tüm jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten personeliyle vatandaşlarımıza hizmet noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gece, gündüz demeden, yağmur, çamur, kar, tipi, dolu demeden görevlerini en üstün vazife anlayışla yerine getirmeye çalışmaktadırlar. 180. yılın kutlu olmasını diliyorum" dedi.

İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Hasan Basri Uçar ise Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Jandarmanın her zaman milletin yanında yer aldığını, bundan sonrada yer alacağının altını çizen Uçar, "Başarılarla dolu 180. yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mahzar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her türlü takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünü bilincinde hareket ederek, var olan bu gönül ve sevgi bağını korumak, daha çok güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mahzar olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bugüne kadar günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkin ve gerçekçi eğitimiyle kutsal vatan toprakları üzerinde, görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli, görevlerini ve emirleri yürütürken, her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendine rehber almakta, her türlü çözümle ilgili hukuk düzeni içinde kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ödülleri verildi.

Kaynak: İHA