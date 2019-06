BURSA (AA) - Bursa'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının bahçesindeki programda özel eğitimli köpekler gösteri yaptı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak, milletin kendilerine olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.

Jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarında görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olduğunu belirten Saraç, "Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." dedi.

Saraç, Jandarma Genel Komutanlığının tüm personelinin görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber aldığını, her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aradığını dile getiren Saraç, şöyle konuştu:

"Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'imizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ve askeri erkan katıldı.

