Jandarma Uzman Çavuş alımı 2021 ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Jandarma Uzman Çavuş alımı şartları

2021 yılında Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı yapılacak. Toplamda 5000 kişilik kadro ile yapılacak alımlarda adaylardan KPSS Şartı Aranacak. Ancak İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak, başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağırılacaklar. Peki ; Jandarma Uzman Çavuş alımı 2021 ne zaman? Jandarma Uzman Çavuş alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Uzman Çavuş alımı şartları neler?

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Sözleşmeli uzman erbaş alımları için başvurular 21 Ocak'ta başlıyor 31 Ocak'ta sona eriyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?