2021 zamlı uzman erbaş ve çavuş maaşları belli oldu. Binlerce kişinin merakla beklediği yeni uzman erbaş ve çavuş maaşları hakkında detaylar haberimizde. Yeni görev almaya başlamış olan uzman çavuş maaşları 2020 yılında 4500 - 5000 TL arasındaydı. Peki Jandarma Uzman Erbaş maaşı 2021 yılında ne kadar oldu? Uzman Çavuşlar ne kadar maaş alır?

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI 2021 NE KADAR?

2021 yılında %3’lük zam oranı uygulandı. Yeni yılda uzman çavuşların maaşları belli oldu. Göreve yeni başlayan uzman çavuşları, yeni yılda 4 bin 600 TL ile 4 bin 950 TL arasında maaş alacak.

Öte yandan bu miktar uzman çavuşların çalıştığı bölgeye göre değişiklik gösterecek ve şark hizmeti yapan uzman çavuşların maaşı da 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında değişecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞLAR NE KADAR MAAŞ ALIR?

Doğu ya da Güneydoğu bölgesinde görev yapan uzman çavuşlar 6500 - 8000 TL arasında maaş alır.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan en düşük uzman çavuş maaşı 3100 TL civarındayken, en yüksek uzman çavuş maaşı 8400 TL civarındadır.

UZMAN ERBAŞ VE UZMAN ÇAVUŞ FARKI NEDİR?

Eğer askerlik görevinizi yapmadıysanız veya er rütbesi ile yaptıysanız silahlı kuvvetlerde göreve başladığınız da uzman erbaş rütbesi yani tek çizgi ile başlarsınız. Fakat askerlik görevinizi çavuş rütbesi ile yaptıysanız o zaman silahlı kuvvetler bünyesinde uzman çavuş olarak göreve başlarsınız. Peki uzman erbaş ile göreve başlayan daha sonradan uzman çavuş olabilir mi?

Askerliğinizi yapmadıysanız ya da er olarak yaptıysanız uzman olduğunuzda uzman erbaş olarak görev yapacaksınız. Belirli bir görev süresinden sonra rütbeniz otomatik olarak uzman çavuş olacaktır. Yani uzman erbaş ile uzman çavuş arasında sadece böyle bir fark mevcuttur.