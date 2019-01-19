Jandarma uzun namlulu silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman Merkeze bağlı Doyran Köyünde B.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet şarjör, 2 adet kütüklük, 21 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs B.A. adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA