Jandarma ve MİT’ten mahrem asker operasyonu: 6 gözaltı Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı.

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