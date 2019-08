Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek meslek seçen bu gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya millet olarak bizi bin yıldır bizi kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışında ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin devam edeceğini biliyoruz" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görerek, öğretimlerini başarıyla tamamlayan subay ve astsubayların mezuniyet töreni, JSGA Stadyumunda gerçekleştirildi. Subay rütbesiyle toplam 515 öğrenci (18 kadın, 497 erkek) mezun oldu. Törende 3 bin 431 Astsubay öğrenci (409 kadın, 3 bin 22 erkek) mezun oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mezuniyet töreninde toplam 3 bin 946 rütbeli asker mezun oldu.

Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mezunlar adına Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşmasıyla başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik sınıflarından mezun olan subay ve astsubaylardan dönemlerini birincilikle tamamlayanların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakmasının ardından JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik sınıfından mezun olan subay ve astsubaylardan; Jandarma sınıfı subaylarda birinci olan Jandarma Teğmen İsmet Mat, Jandarma sınıfı astsubaylardan birinci olan Jandarma Astsubay Çavuş Rabia Kökpınar, Sahil Güvenlik sınıfı subaylardan birinci olan Sahil Güvenlik Teğmen Çağrı Dinç, Sahil Güvenlik sınıfı astsubaylardan Sahil Güvenlik Astsubay Çavuş Alp Kaptan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomalarını verdi. Sınıf birincilerinin diploma töreninin ardından toplam 3 bin 946 mezun öğrenciye diplomaları takdim edildi.

"Bu yol şehadete giden yoldur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezun olan öğrencileri kutlayarak, "Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek meslek seçen bu gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya millet olarak bizi bin yıldır bizi kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışında ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin devam edeceğini biliyoruz. Şehadet bunun için farklı ve anlamlıdır. Şehadet, ilk insandan başlayıp ta kıyamete kadar devam edecek bir makamdır. O yüzden kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şehadet ile ilgili bize müjdeyi veriyor. Dolayısıyla bu yol şehadete giden yoldur. Güvenlik teşkilatlarımızda görev alan evlatlarımızın bu bilinçle vazifeye koşuyor olmaları geleceğe olan inancımızı daha da perçinliyor. Şu anda bu mücadeleyi teröre karşı sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum" dedi.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi yaşananlar bu milletin her bir ferdinin gerektiğinde bu devlet için canını vermekten çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Tarih boyunca sayısız örneği olan kahramanlık hikayelerimizin yeni bir sayfası olan 15 Temmuz kıyamı gelecek nesiller için önemli bir örnek olacaktır. Neredeyse 35 yıldır sürdürdüğümüz terörle mücadelede Irak ve Suriye sınırlarımızda ve ötesinde sürekli operasyonlar yapmak zorunda kaldık. Bu harekatlarda ; askerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, güvenlik korucularımızın gösterdiği kahramanlıklar tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Sahillerimizin güvenliğinden sorumlu birimlerimizin özellikle insan ve mal kaçakçılığına verdiği mücadeleyi de asla unutmayacağız. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan ve vatan olarak devamı için bir gül misali toprağa giren bütün şehitlerimizin, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin köklü bir devlet olduğunu belirterek, "Son dönemde bölücü örgütün şehit ettiği Jandarmalarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şairin de dediği gibi, "İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için'. Ülkesini yaşatmak, milletini korumak için can veren kahramanlarımızın her biri yüreğimizde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Türkiye, çevremizdeki ve dünyadaki birçok devlet gibi sonradan kurulmuş, belgelerin veya projelerin eseri bir devlet değildir. İçinde bulunduğumuz Jandarma kurumunun dahi 180 yıllık bir geçmişi vardır. Unutmayın; bu devlet bir kabine devleti değildir. Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bu yıl ordumuzda hala kullanılan; tümen, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı gibi kavramların ortaya çıktığı yıllara uzanan 2 bin 228'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Pazartesi günü kendisinden kat kat kalabalık bir orduyu gün batmadan darmadağın ettiğimiz Malazgirt zaferimizin 948'inci yıldönümü için Malazgirt'te olacağız. Osmanlı'nın sadece devlet yapısının değil, askeri düzenin etkisi de günümüze kadar tüm dünyayı etkilemeye devam etmiştir. Alparslan, oradan yola çıktı ve Anadolu o zaman bizler için vatan oldu. Bugün de TSK dünyanın sayılı ordularından biri" diye konuştu.

"Kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünü hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin daima güçlü kalması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözü de barış içerisinde yaşayabilmemiz için çok güçlü olmamız gerektiğini ifade ediyor. Binlerce kilometre uzaktan gelip bölgemize; kara, deniz, hava tüm güçlerini yığanları barış timsali gösterirken sadece kendisini korumak isteyen ülkemizi savaş çığırtkanlığıyla suçlayanlar var. Binlerce kilometre uzaktaki ülke topraklarını korumak için; masum, terörist ayrımı yapmadan milyonlarca insanı öldüren veya ölümden beter bir hayata mahkum edenlere demokrasi havarisi muamelesi yapıyorlar. Buna karşılık dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar. Elbette, Türkiye güvenlik güçlerinden ve vatandaşlarından şehitler vermeye devam ederken kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa; milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız gerekiyorsa ona göre davrandık, davranacağız. Eğer, S-400 almamız gerekiyorsa, onun için aldık, onun için alıyoruz. Siyaseti ve diplomasiyi asla ihmal etmeden gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeden idare ediyoruz. Kendi savunma sanayi ürünlerimizin yüzde 20'sini üretiyorduk şimdi yüzde 70'ini üretiyoruz. Bunun bir anlamı var. Şimdi sadece kendimiz için değil, aynı zamanda ihraç ediyoruz. Bu ihracattan da yaklaşık 3 milyar dolar elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim sondaj gemilerimiz kendimize ait, kiralık değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, Doğu Akdeniz'de karaya oturmuştur" şeklinde yaptığı açıklamayı hatırlatan Erdoğan, "İşte bakın, maalesef şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var. Amerika varmış, Fransa varmış, İngiliz varmış ama sadece Türkiye yokmuş. Bizim oradaki sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa al bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı. Bizim sondaj gemilerimiz kendimize ait, kiralık değil. Oradaki bütün arama gemilerimiz de bize ait. 4 gemiyle oradayız ama 4 geminin yanında da deniz kuvvetlerimizin fırkateynleri var. Aynı şekilde hava kuvvetlerimiz sürekli orada. Oradaki çalışmalarımızı sonuna kadar yürüteceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını ve kendi haklarımızı orada korumaya söz verdik ve bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerini sınırlarımız içerisinde büyük ölçüde bitirme noktasına geldik^"

Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Terör örgütlerini sınırlarımız içerisinde büyük ölçüde bitirme noktasına geldik. Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız. Bugün sayın Putin'le sabah 1 buçuk saat civarında bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta sayın Trump'la da bunları konuşacağız. Biz artık masadayız. Konuşarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi kana ve ateşe boğarak yeniden tanzim etme çabaları sergilediğimiz tutumla önemli bir şekilde boşa çıkmıştır. Oyun sahiplerinin tamamen vazgeçip köşelerine çekilmeyeceklerini elbette biliyoruz. Ama kazanılan her raundun sonuca etkisinin farkındayız. Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye en küçük bir rehavete müsaade etmeden bayrağı sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz" dedi.

"Kendilerine gelen olan parayı halka değil de kandile gönderenlere biz seyirci kalmayacağız"

Görevinden alınan belediye başkanları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri sadece güvenlik güçlerimizle bertaraf edemeyiz. Bunun için her alanı kapsayan topyekün bir mücadele gerekiyor. Bir takım belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine belediye başkan vekillerinin atanmasıyla ilgili işlemler işte bu çerçevede yapılmaktadır. Bu milletin alın terinden arttırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelmiş olan parayı halka değil de kandile gönderenlere biz seyirci kalmayacağız. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet böyle bir çarpıklığa izin vermez ve veremez. İşte İspanya. Katalonyalı belediye başkanlarını İspanya'da şu anda bizim yaptığımız gibi bir benzerini yaptı. Bu ülkedeki 82 milyon vatandaşımızın tamamının hakkını, hukukunu korumak ve terörle mücadelede görevini yerine getirmek için bu adımlar atılmıştır. İspanya'dan Fransa'ya kadar dünyanın birçok yerinde bu işlemler yapılırken seslerini çıkarmayanlar konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyor. Bu tavır söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil. Ülkemize olan husumetlerindendir. İçimizdeki bir takım çevreler ise çok tehlikeli bir şekilde ve giderek artan bir hızda bölücü terör örgütüyle aynı doğrultuya gitmektedir. Terör örgütünün üyeleriyle bu kadar iç içe olmak kimse için hayra alamet değildir. Milletimizin bu alçak tavrı yakından takip ettiğini ve günü geldiğinde gereken tavrı ortaya koyacağına inanıyorum. Türkiye, Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya, Atlantik ötesinden Avrupa'ya kadar dört bir yandan kısa, orta ve uzun vadeli çıkarlarının mücadelesini veriyor. Buna karşılık birilerinin fırsatçılık peşinde konuşmasını gerçekten çok çok acıdır. Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız. Çünkü bunların yaptığı siyaset değildir. Bir belediye başkanının görevi şehre ve halka hizmettir. Şehre değil de, halka değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Bunlara seyirci kalanlar gaflet içindedir. Günü geldiğinde tüm pazarlıklar, tüm ilişkiler, tüm ortaklıklar belgeleriyle ortaya dökülecektir. Milletimizin bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu verdiği bizlere düşen görev; kim ne yaparsa yapsın bayrağımızı dimdik yukarda tutmak, ezanlarımızı susturmamak için mücadeleye devam etmektir" ifadelerini kullandı.

"Çok yakında milletimize Suriye konusu başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her anlamda müjdelerimiz olacak"

Çok yakın bir süreçte Türk milletine müjdeli haberlerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gündemimizdeki konularla ilgili hazırlıklar içindeyiz. Çok yakında milletimize Suriye konusu başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her anlamda müjdelerimiz olacak. Demokrasi ve hukuk devletinden asla taviz vermeden ülkemize içerden ve dışarıdan yönelen her tehdidin başını ezecek imkan ve kararlılığa sahibiz. Unutmayın; biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Ülkemizin büyümesini, gelişmesini engelleyemeyenlerin milletimizin birliğini bozmak için seferber olmalarının sebebi budur" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi eleştirenler Türkiye'nin 40 yıldır neyle mücadele ettiğini hala bilmiyorlardır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve ailelerini kutlayarak, "Dünyada her milletin tıpkı insanlar gibi karakterleri ve kimlikleri vardır. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip bu aziz millet Orhun'da hangi karakterdeyse, 1071'de Malazgirt'te hangi karakterdeyse, İstanbul'u feth ederken hangi karakterdeyse, Çanakkale'de tarih, Kurtuluş Savaşı'nda geleceğini yazarken hangi karakterdeyse; hangi inanç, hangi imandaysa, bugün de terörist kovalarken, Ege'de, Akdeniz'de mazluma el uzatırken, şehirde hırsızın ve uğursuzun peşinde koştururken, ölümden kaçan bin yıllık komşularına kapısını ve gönlünü açarken yine aynı karakterdedir. Türkiye'nin bugün teröre karşı verdiği mücadeleyi acımasızca ve gelişigüzel eleştirenler Türkiye'nin 40 yıldır neyle mücadele ettiğini hala bilmiyorlardır. Kaybettiğimiz evlatlarımızı sadece akşam haberlerindeki şehit sayısı olarak gören, Türkiye'nin etrafında kurulmak istenen tezgahı, bu ülkeyi sürüklemek istedikleri uçurumu göremeyen zihniyetlerdir. Onların göremediklerini bugün burada mezun ettiğimiz evlatlarımız ve onları bu vatan için yetiştirip yine bu vatan için kınalayan eli öpülesi anne ve babalar eşsiz ferasetleriyle beraber bilmektedirler. Kendilerine minnettarız. Bu vesileyle hem evlatlarımıza hem ailelerimize hem de bizlere bu iklimi sunan terörle mücadelemizde, bizlere inancımıza uygun bir vizyon çizen, bizleri merhametsizleştirmeyen Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum, bu ülkede öyle muzafferiyetlerimizin altına imzalarını atacaklar ki; gelecek nesillerimiz bu ülkede huzur içerisinde sadece kendi topraklarımıza değil hem etrafımızdaki coğrafyamıza hem de dünyaya medeniyetimizi, inancımızı, gelenek ve göreneğimizi nakşedeceklerdir. Allah evlatlarımızı muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızın bugün meyvelerini verdiğini görmek bizi mutlu etmektedir"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, "15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain ve alçak FETÖ darbe girişiminden sonra süratle toparlanan jandarma teşkilatımız, tamamen kendisini yenileyerek etkin görev yeteneğine kavuşmuştur. Bu kapsamda daha güçlü ve daha bilinçli bir personel yapısına sahip olmak için yaptığımız çalışmalarımızın bugün meyvelerini verdiğini görmek bizi mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninin ardından Jandarma Marşı okundu. JÖAK'ın paraşüt gösterisinin ardından mezun olan subay ve astsubaylar tören geçişi yaptı. Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Jandarma ve Sahil Güvenlik subay ve astsubayları ve yeni mezun olan öğrencilerin aileleri yer aldı.

