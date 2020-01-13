Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının tanıtımı yapıldı.

Kariyer Günleri kapsamında Düzce'de toplam 25 adet lise ve dengi okulda 12 bin öğrenciye Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının tanıtımı yapıldı. Öğrencilere; Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli subay, astsubay ve diğer personeli yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir yükseköğretim kurumu olmayı amaçlandığı belirtilerek, neden akademiyi tercih etmeleri gerektiği yetkililerce öğrencilere anlatıldı.

Tanıtımın sonunda Jandarma'nın bilinmeyen tarafları öğrencilerle soru ve cevap şeklinde tamamlanarak, Jandarma Köpek Timlerinin gösterisi ile öğrencilerle kaynaşma sağlandı.

Kaynak: İHA