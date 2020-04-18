Jandarma yaşlı adamın koyunlarını kırktı

Gaziantep'te jandarma ekipleri soka çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım'ın koyunlarını kırktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yukarıyağcılar Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, jandarmayı arayarak, kimsesinin bulunmadığını ve kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Yaşlı adam maşının bankadan çekilmesini istediği jandarmaya koyunların ise kırkılması gerektiğini belirtti. Nizip İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Sosyal Vefa Destek gönüllüsü Jandarma Başşçavuş Ali Göğebakan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kimsenin koyunlarını kırpamayacağını söylediği yaşlı adama kendisinin yardım edebileceğini ifade etti. Yaşlı adama maaşını veren Başçavuş Göğebakan, eline aldığı makas ile Yıldırım'a ait 20 koyunu yünlerini kırktı. Jandarmanın koyunları kırkması nedeniyle önce büyük bir şok yaşayan Yıldırım, daha sonra jandarma komutanına teşekkür etti.

Jandarma ekipleri köydeki çocuklara ise çikolata ve balon dağıttı.

Kaynak: İHA