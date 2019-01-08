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Jandarma zor şartlarda görev başında

Jandarma Genel komutanlığı, sosyal medya hesabından jandarmanın zor şartlar altında yaptığı görevi gösteren paylaşım yoğun ilgi gördü.

Jandarma zor şartlarda görev başında

Jandarma Genel komutanlığı, sosyal medya hesabından jandarmanın zor şartlar altında yaptığı görevi gösteren paylaşım yoğun ilgi gördü.

Jandarma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soğuk yok, al bayrağın sıcaklığı var, Yorgunluk yok, azim ve kararlılık var, Vazgeçmek yok, milletimizin duası var, Kar kış yok, terörle mücadele var" ifadesi yer aldı.

Kaynak: İHA

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