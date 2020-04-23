Jandarmadan 23 Nisan konvoyu

ADIYAMAN'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenleyecek kentte tur attı. Bazı vatandaşlar konvoya katılırken, bazıları ise balkonlardan alkış tutarak kutlamalara katıldı.

Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan konvoy Varlık Mahallesi'nde başlayarak Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinden Altınşehir Mahallesi güzergahında şehir turu attı. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla süslenmiş askeri araçların oluşturduğu konvoya eşlik ederken, bazıları ise balkonlarından alkış tutarak kutlamalara dahil oldu.

Konvoyun turu İl Jandarma Komutanlığı'nda son buldu.

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Kaynak: DHA