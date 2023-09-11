Jandarmadan 31 şüpheliye organize suç operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç ekiplerine yönelik operasyon düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Jandarmadan 31 şüpheliye organize suç operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç ekiplerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 16 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 2 kilo 934 gram kubar esrar, 101 gram metamfetamin, 18 adet kenevir bitkisi, 18 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 39 adet fişek, 2 adet dedektör, 6 adet cep telefonu, 10 adet can simidi, 3 adet can yeleği, 2 adet pompa, 4 adet suçta kullanılan araç, 24 bin 125 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirilirken ve 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadan 31 şüpheliye organize suç operasyonu

Jandarmadan 31 şüpheliye organize suç operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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