Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması

Zonguldak İl Jandarma komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen özel denetim uygulaması kapsamında 91 personelle denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması , uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan "Özel Denetim (Kış Lastiği)" uygulaması düzenlendi.

İl genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 29 noktada, 13 jandarma trafik timi ve 13 jandarma asayiş devriyesi 91 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetim "08.00-10.00, 12.00-14.00, 15.00- 16.30" arasında gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 512 araç ve şahıs kontrol edildi. 65 sürücü ve araca 31 bin 731 TL cezai işlem uygulandı. 20 ticari araca kış lastiği takmamaktan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA