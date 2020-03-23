Jandarmadan alkışlanacak hizmet

Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan "Büyükorhan Vefa Sosyal Destek Grubu" korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine bıraktı.

Büyükorhan ilçesinde 65 yaş üstü ile kronik hasta olan vatandaşların sokağa çıkması geçici olarak yasaklanması sonucu Büyükorhan ilçesinde vatandaşların ihtiyacını karşılanması hususunda Büyükorhan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü görevlendirildi.

Oluşturulan "Büyükorhan Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında jandarma ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Jandarma ekipleri ilçenin değişik mahallelerinde ikamet eden 65 üstü vatandaşlara içerisinde çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu yardım kolilerini ulaştırdı.

Kaynak: İHA