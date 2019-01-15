Jandarmadan atık kağıt kampanyasına destek

Kargı Cumhuriyet YBO özel eğitim sınıfı, "Kâğıt çöp değildir" sloganı ile atık kâğıt toplama kampanyası başlattı.

Atık kağıtların yeniden değerlendirilmesinin amaçlandığı kampanya kapsamında kurumları ziyaret eden öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek kampanya ya destek istediler. Ziyarete Cumhuriyet YBO Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri Hatice Akpınar ve İsa Baz'da katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen tarafından karşılanan öğrenciler kampanyaları hakkında Özmeni bilgilendirdiler. Kampanya'nın çok anlamlı olduğunu ifade eden İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen öğrencilere kampanyaya destek verecekleri sözünü verdi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını gezen öğrenciler, askerlik mesleğini tanıdılar. Jandarmanın kullandığı telsizleri inceleyen öğrenciler, çelik yelek ve miğfer ile nöbet tutarak, jandarmanın devriye araçlarına bindirildi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen komutan Özmen öğrenciler ikramlarda bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA