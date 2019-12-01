Jandarmadan çakar lamba denetimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Jandarma Trafik Timleri" tarafından 01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren, halk dilinde "Çakar Lamba" olarak bilinen "Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri"nin kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Uygulama kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Danişment Daimi Kontrol noktasında saat 08.00-16.00 arasında Işıklı ve Sesli Uyarı İşareti kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabileceği belirtilerek kurallara uymayanların araçları trafikten men ediliyor.

Kaynak: İHA