JANDARMADAN ÇEKMEKÖY-ŞİLE  KARAYOLUNDA DENETİM

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekmeköy-Şile Karayolunda hem karadan hem de havadan drone ile trafik denetimi yaptı.

Jandarma ekiplerinin Çekmeköy Şile Karayolu Yeşilvadi-Sahilköy kavşağındaki denetimlerde, kurallara uymayan araçlara idari para cezası uygulandı. Denetimlerde trafik kurallarına uygunluk, araçlara belirli sayının üzerinde yolcu alınıp alınmadığı, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına yönelik kontroller yapıldı. Sürücülere maske kullanım zorunluluğu hatırlatıldı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı

"SINIRI BİLMİYORDUM"

Çekmeköy-Şile Karayolunda yapılan trafik denetiminde, otomobilinde 6 kişi bulunan İsa Altın, kuraldan haberinin olmadığını söyledi. Altın, "Vallahi ben sınırı bilmiyordum. Denize gidecektik çocukları aldım geldim. Maskemiz var. Cezayı yedik sanıyorum. Yapacak bir şey yok. Kuraldan haberim yoktuö dedi.

Görüntü dökümü

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-Çekmeköy-Şile Karayolunda yapılan trafik denetiminden detaylar

-Sürücü İsa Altın'a cezai işlem uygulanması

-Denetim havadan görüntüler

-Muhabir anonsu (Burçak Bozkuş)

Kaynak: DHA