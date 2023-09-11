Jandarma’dan eğitim - öğretim döneminin ilk gününde sıkı denetim

Arnavutköy'de jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek öğrencilere okul yolunda yapılması gerekenlerle alakalı bilgilendirmelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Jandarma’dan eğitim - öğretim döneminin ilk gününde sıkı denetim

Arnavutköy'de jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek öğrencilere okul yolunda yapılması gerekenlerle alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Ekipleri ayrıca, okul önlerinde ve okul yolu güzergahlarında da denetimleri sıkı tuttu. Öğrencilere yaya geçidi bilinci aşılamak üzere yaya geçitlerinde de görevli personel bulunduruldu.

Arnavutköy'de jandarma kontrolünde olan Tayakadın'da bulunan okullarda servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde servis araçlarının evrakları ve okul taşıtı uygunluğu kontrol edildi. Servis araçlarının yanı sıra okula gelen öğrencilere servis araçlarında ve okul yolunda yapılması gerekenlerle alakalı ve herhangi bir olumsuzlukta atılacak adımlarla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Servis araçlarının yanı sıra okul yolu güzergahları ve yaya geçitlerinde de personeller ilk ders zili çalana kadar denetim ve eğitimlere devam etti. Öğrencilere yaya geçidi bilinci aşılanması nedeniyle yaya geçitlerinin doğru kullanımıyla alakalı uygulamalar da yapıldı. Denetimlerin dönem içerisinde sık sık tekrarlanacağı da öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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