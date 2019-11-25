Jandarmadan etil alkol operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yaklaşık bin 200 litre etil alkol ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yaklaşık bin 200 litre etil alkol ele geçirildi
Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekiplerince, kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
İzmir'den Bodrum'a götürülmek istenilen yaklaşık 1200 litre kaçak etil alkolü taşıyan araç Bafa mahalle sınırları içerisinde durduruldu.
07 BDS 49 plakalı araçtaki E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.
Operasyonun genişletildiği ve şahısların devam eden soruşturmanın ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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