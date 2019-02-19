Jandarmadan geçi yarısı şok uygulama

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları şok uygulamalarla aranan şahısları yakaladıkları gibi vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yapıyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece geç saatlerde yaptıkları şok uygulamalarla hem aranan şahıslar üzerinde çalışma yapıyorlar hem de vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla şahıs ve araçlar üzerinde sorgulamalar yapıyorlar. Özellikle aranan ve kaçma ihtimali olan şahıslara karşı resmi ve sivil ekiplerle aynı anda uygulama yapan jandarma ekipleri ayrıca narkotik köpekleri ile araçlarda suç ve suç unsuru oluşturabilecek maddeler arıyorlar.

7 Alkollü sürücü yakalandı

Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalar kapsamında 263 araç kontrol edilirken bu araçlardan 27 tanesine 26 bin 609 lira cezai işlem uygulandı ayrıca 11 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün ise alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

Uygulamalarda ayrıca 515 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 6'sına adli idari yaptırım uygulanırken silahlı gasp, silahlı tehdit, hırsızlık ve yağmadan aranan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin şok uygulamalarına devam edeceği ve özellikle aranan ve firari durumda olan şahıslar üzerinde daha detaylı çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA