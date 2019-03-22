Jandarmadan helikopter destekli trafik denetlemesi 

JANDARMA helikopter destekli trafik denetlemesi yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sikorsky S-70 helikopter ile trafik denetimi yaptı. Karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak şeklindeki kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Tespit edilen sürüler, yoldaki ekiplere bildirildi.

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DHA