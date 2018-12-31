Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı

Konya'nın Bozkır ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesi Çağlayan Mahallesi Çat Yaylası'nda bulunan evlerden 29 Aralık Cumartesi günü meydana gelen hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda H.S., A.S., P.S. ile B.A.'nın hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Jandarma tarafından hırsızlık malı olduğu tespit edilen 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 200 adet tabanca fişeği ile yakalanan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 71 taşınabilir muhtelif eşya ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA