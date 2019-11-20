Jandarmadan iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

Konya'da iş makinesi ile tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı iddia edilen 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Adrese giden jandarma ekipleri kepçe yardımıyla tarihi eser aramak için izinsiz kazı çalışması yaptıkları esnada M.A., H.H.K., B.Y., M.N.H., A.H.B., S.D., M.B., ve F.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Sit alanı olmayan bölgede tarihi eser aramak maksadı ile izinsiz kazı yapan 8 kişi gözaltına alınırken iş makinesine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA