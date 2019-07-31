Jandarma’dan kaçak midye operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında bin 300 kg midye ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçlarına engel olmak için icra edilen istihbarı çalışmalar kapsamında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyum üzerine yapılan araştırma ve takip neticesinde bir kamyonetin kasasında bin 300 kg midye ele geçirildi

Şüpheli Z.A isimli şahsın menfaat temin etmek maksadıyla Marmara Denizinden kaçak yollarla midye çıkardığı tespit edilmiş olup adı geçen şüphelinin yakalanması ve yasak yollarla çıkarılan midyelerin ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen yol kontrol ve aramasında şüpheliye ait 35 ... plakalı kamyonet durdurularak yapılan kontrolde aracın bagaj kısmında bin 300 kg canlı midye olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen canlı midyeler Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince denize bırakılırken şüpheli Z.A.'ya Su Ürünleri Kanununun 36/J maddesi gereğince bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA