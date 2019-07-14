Jandarmadan kaçak sigaraya geçit yok

Balıkesir Kepsut ilçesinde aracı ile kaçak tütün ve sigara satan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereli Mahallesi'nde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı alan Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. E.S.'in kullandığı 10 plakalı araçta yapılan kontrolde, 21 kilogram tütün, 3 bin 700 adet dolu makaron, 5 bin 200 adet boş makaron, 700 adet filtreli ağızlık ve 1 adet elekronik terazi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, el konulan suç eşyalarını Kepsut Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim etti. Kaçak tütün ve sigara satan E.S.'ye Kepsut Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerince 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA