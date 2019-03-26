Jandarmadan kalpazanlara operasyon

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan kalpazanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında diploma, ustalık belgesi, ehliyet, çipli kimlik kartları, pasaport, sahte mühürler, banka çeklerinin de bulunduğu binlerce sahte belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan grup üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan ve "İparlar" grubu olarak tanınan kalpazanların Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösterdikleri bilgisini aldı. Fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde kalpazanların yakalanmamak için 2 ilçede de sıhhi tesisat ve mobilya dekorasyon şirketi adı altında paravan şirket kurduğu belirlendi. Kurmuş oldukları paravan şirket aracılığıyla terör örgütü üyeleri dâhil olmak üzere yurtdışına çıkmak isteyen aranan şahıslara sahte nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri düzenledikleri belirlendi. Çete üyelerinin aynı zamanda sahte çek üreterek ve çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yaparak, birçok vatandaşı maddi ve manevi zarara uğrattıkları da tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma ile adresleri belirledi ve bu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda grup üyesi 3 kişi yakalandı.

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DA SAHTESİNİ YAPMIŞLAR

Arama yapılan adreslerdeki paravan işyerlerinin içerisinde, farklı bir alan oluşturularak matbaaların kurulduğu ve bu matbaalarda çok sayıda malzeme olduğu görüldü. Aramalarda çipli kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte mühürler, basılmış ve kullanıma hazır vaziyette bulunan sahte diplomalar, çeşitli bankalara ait sahte çekler, çeşitli nüfus müdürlüklerine ait sahte mühürler, basıma hazır çek kâğıtları ile sahte pasaportlar ele geçirildi.

ORJİNALİNE YAKIN HOLOGRAMLI ÇEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Kalpazanların, çeşitli bankalara ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, ürettikleri sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Grup üyesi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından ele geçirilen sahte belgeler ve sahte belgelerin yapımında kullanılan malzemeler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.

OPERASYON ANININ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri basın mensuplarına paylaşıldı. Jandarma kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde jandarma ekiplerinin iş yerine yaptığı baskın anı ve ele geçirilen sahte belgeler ve belgelerin yapımında kullanılan makineler yansıyor.

JANDARMA VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşların bu tarz dolandırıcılık olaylarına maruz kalmaması için önemli uyarılarda bulunan Jandarma; çeki alan vatandaşın ait olduğu banka ile irtibata geçerek çekin orijinal olup olmadığının kontrol ettirmeleri, çeklerin üzerinde bulunan QR (Quick Response) kodlarını cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol etmeleri ya da faktoring şirketlerinden çeklerini teyit ettirmeleri tavsiyelerinde bulundu. Jandarma, dolandırıcıların zaman zaman düşük banknotlar (10, 20 ya da 50 TL) kullanarak dolandırma yoluna gittiklerini, bunlardan da vatandaşın korunabilmesi için; söz konusu banknotları, bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırmak suretiyle kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatik bu banknotları kabul etmeyeceğinden sahte olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini ifade etti. Operasyonla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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DHA