İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Jandarmadan megafonlu kutlama

Jandarmadan megafonlu kutlama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklarda turlayan jandarma aracındaki megafondan 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için marş ve şarkılar seslendirildi.

Jandarmadan megafonlu kutlama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklarda turlayan jandarma aracındaki megafondan 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için marş ve şarkılar seslendirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, ilçe merkezi ve köylerinde sokakları turlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için sürpriz yaptı.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak megafondan 23 Nisan şarkısı ve marşları dinletildi.

Jandarmadan megafonlu kutlama

Jandarmadan megafonlu kutlama

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT