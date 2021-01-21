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Jandarmadan öğrencilere 'güvenli internet kullanımı' eğitimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs salgını sürecinde derslerini internet üzerinden alan ilköğretim öğrencilerine ve onlara eğitim veren öğretmelere 'güvenli internet kullanımı' konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarmadan öğrencilere 'güvenli internet kullanımı' eğitimi

Türkiye'de pandemi sürecinde bir yılı aşkın süredir milyonlarca öğrenci öğrenimlerini EBA üzerinden sağlıyor. Bu süreçte internet kullanımının artması zararlı sitelerin de bağlantılı olarak artmasına neden oldu. 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Antalya İl Jandarma Komutanlığı da bu kapsamda Döşemealtı ilçesinin Kömrcüler Mahallesi'ndeki okulda öğrenim gören 48 öğrenci ile 3 öğretmeni 'güvenli internet kullanımı' konusunda eğitim verdi. 

EBA üzerinden canlı yapılan eğitim programında jandarma görevlileri, koronavirüs sürecinde güvenli internet kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları, güvenli olmayan zararlı ve rahatsız edici internet sitelerinden uzak durmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Jandarma ekiplerinin EBA üzerinden öğrencileri bilgilendirme eğitimleri ilçenin farklı mahallelerindeki okullanda devam edecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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