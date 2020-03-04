Jandarma'dan plaka denetimi

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 110 bin 900 aracın denetlendiğini bildirdi.

Komutanlığın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 28-29 Şubat tarihlerinde "Sahte-İkiz veya Standart Dışı Plaka Kullanımına Yönelik Denetim" gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 110 bin 900 araç kontrol edilirken, 4 çalıntı araçla ilgili işlem yapıldı. 1.170 araç trafikten men edildi ve 24 sürücü belgesi geri alındı.

Kaynak: AA