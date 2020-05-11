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  3. Jandarma’dan şehit annelerine ’Anneler Günü’ ziyareti

Jandarma’dan şehit annelerine ’Anneler Günü’ ziyareti

Bayburt'ta jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, çiçek takdim etti.

Jandarma’dan şehit annelerine ’Anneler Günü’ ziyareti

Bayburt'ta jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, çiçek takdim etti.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü'nde anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma’dan şehit annelerine ’Anneler Günü’ ziyareti

Jandarma’dan şehit annelerine ’Anneler Günü’ ziyareti

Kaynak: İHA




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