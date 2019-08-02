Jandarma’dan sikke operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü'de 8 adet Roma dönemine ait heykel ile 359 adet sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 adet Roma dönemine ait boyları 8 ile 21 santimetre arasında değişen heykel ve 359 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, söz konusu kültür tabiat varlıklarına ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA